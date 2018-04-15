Hanefi Avcı, kitap imzaladı, gündemi yorumladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- ESKİ Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda 'Fırat'ın Doğusu' isimli son kitabını imzalamak için okurlarıyla bir araya geldi.

23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan eski Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yeni çıkan kitabı 'Fırat'ın Doğusu'nu imzaladı. İzmirli kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Avcı, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Fuarda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Avcı, 28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"28 Şubat döneminde o zaman biz de olaylara müdahil olmuştuk. O zaman ki 'Batı Çalışma Grubu'nun varlığı, faaliyetleriyle ilgili raporları ilk biz hazırlamıştık. Bugüne kadar süreç geçti. Mahkeme son olarak kararları açıkladı. İlk başlarken de bizim ifademiz alınmadı. Davaya müdahil olmadık. 28 Şubat belgelerinin bir kısmı benim ofisimde bulunmuştu. Bunlardan dolayı benim hakkımda devletin gizli belgelerini bulundurmaktan dava açılmıştı. Ama arkasından o belgeleri kullanıp bu insanlara dava açıldı. Birazcık süreç hukuki olma çizgisinden sorunlu olarak geçti. Askeriyenin sivil yönetime, demokrasiye müdahale etmesinin ne kadar zararlı olduğunu bize gösterdi. Bunu da bariz olarak 15 Temmuz'da birlikte yaşadık. Asker, kendi görevini yapmalı kışlasında durmalı, siyasetçiler kendi görevini yapmalı. Kişilere ceza vermek çok önemli değil. Mühim olan bunun karara bağlanması. Resmi kurumların kendi çizgisi olması, sivil siyasetin kendi içerisinde yürümesini göstermek önemli. Yoksa kişilere abartılı cezaların verilmesi sorgulanabilir. O zaman darbe olmamıştı, sokağa çıkma söz konusu değildi, ancak görevi kötüye kullanma söz konusuydu. Demokrasi kendi içerisinde yaşatılmalı, sivil siyaset kendi içerisinde yaşamalı, resmi kurumlar kendi içerisinde durmalı, birbirlerinin içine girmemeli."

'ORTADOĞU TÜRKİYE İÇİN BATAKLIKTIR'

ABD'nin Suriye'ye yaptığı müdahaleyi de değerlendiren Avcı, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi ve şöyle dedi:

"Türkiye, Suriye ve Ortadoğu'nun tüm sorunlarından uzaklaşmalıdır. Çünkü Ortadoğu, Türkiye için bir bataklıktır. Şu anda bölge üçüncü bir dünya savaşının çıkma eşiğine gelmiştir. Büyük bir kaos olduğu görülmektedir. Orada başlayacak bir savaş, tüm bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecektir. Bu açıdan Suriye politikasının baştan beri yürütülüş biçimine karşıyım. Suriye'ye yapılan tüm müdahalelerin yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir an önce Türkiye, Suriye ve Ortadoğu bataklığından kurtulup Avrupa Birliği'ne yönelmelidir. Doğru yol bellidir, öbür yol ise Türkiye'yi bataklığa çeken bir yoldur."



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