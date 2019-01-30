Hamsi Karadeniz'e döndü, fiyat düştü

KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, suyun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop'ta 30 lira olan hamsinin kilo fiyatı 20 liraya geriledi.

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmaya başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 lira olan hamsinin kilo fiyatı 20 liraya geriledi.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Eylül ayı ile birlikte palamut bolluğu yaşanmıştı. Sonra hamsi avladık ama bu kısa sürdü. Son günlerde hamsi yeniden geri dönmeye başladı. Kayıklarımız denize açılıyor. Hamsi sürülerini kovalayacağız" dedi.



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