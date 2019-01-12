Alper KORKMAZ - İstanbul - FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Halkalı-Gebze banliyö hattında kaza: 3 yaralı
Alper KORKMAZ - İstanbul - FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı....
Alper KORKMAZ - İstanbul - FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
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