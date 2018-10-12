Halkalı'da bina alev alev yanıyor (1)

  Alper KORKMAZ - İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. FOTOĞRAFLI  

Halkalı'da bina alev alev yanıyor (1)

 

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,()
KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

FOTOĞRAFLI
 

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