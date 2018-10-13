'Halikarnas Balıkçısı' mezarı başında anıldı

BODRUM (Muğla), () TÜRK edebiyatının yapı taşlarından olan ve 'Halikarnas Balıkçısı' adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinin Cevat Şakir Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı eski müsteşarı Mukadder Sezgin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Halikarnas Balıkçısı Forumu Üyeleri ile Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakmasından sonra, Bodrum Anadolu Lisesi öğrencisi Şirin Filiz keman dinletisi sundu.

'BODRUM SÜRGÜN KASABASIYDI'

Konuşma yapan Başkan Yardımcısı Taner Uslu, "Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı kaybetmemizin üzerinden 45 yıl geçmiş. Bugün burada onun 45. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında toplanmış bulunuyoruz. Mavi yolculuğun piri Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, Bodrumumuza çok şeyler katmıştır. Bugün bu okaliptüslerin gölgesinde durup dinlenebiliyorsak, sahilde ayaklarımızı uzatıp çaylarımızı yudumlayabiliyorsak, rahat rahat gezebiliyorsak Cevat Şakir'in Bodrum'a katmış olduğu, bizlere öğretmiş olduğu değerlerdendir. Halikarnas Balıkçısı Bodrum'a sürgüne geldi aslında. Biz balıkçıyı tanıyarak neler yapmış olduğunu, daha doğrusu Bodrum'un nasıl bir süreçten geçtiğini anlamış da oluyoruz. Halikarnas Balıkçısı Bodrum'a geldiğinde Bodrum sürgün kasabasıydı. Sürgüne diye gönderilen bir yer. Ama şu anda geldiğimiz nokta insanların ödüllendirilip buraya gönderildiği bir yer. Cevat Şakir yaptıklarıyla Bodrum'un dünya turizminde cazibe merkezi olmasında katkı sağlamıştır. Bodrumumuzun dünya markası olmasında onun da emeği ve katkısı vardır. En önemli katkılarından bir tanesi de mavi yolculuk. Mavi yolculuğu arkadaşlarıyla beraber ilk başlatan kişi olmasıdır. Bu da bugün deniz turizminde hem acentelerimizin hem de yatlarımızın en büyük kazanç kapısıdır. Bunun da yaşatılması gerektiğini kendisi hem yazılarında hem makalelerinde anlatmıştır. Balıkçı buraya sürgüne geldiğinde komutan ona izin veriyor, kendisi de Bodrum Belediyemize bahçıvan olarak katkı sağlıyor. Bugün bu begonviller varsa, okaliptüsler, ılgın ağaçları varsa onun yurt dışından buraya getirmiş olduğu tohumlar sayesindedir. Biz Cevat Şakir'in bize yüklediği görevin hem bilincinde hem farkındayız ve bizden sonraki kuşaklara da onu öğreterek ilelebet onu anmaya, ilkelerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene katılanlar Cevat Şakir Kabaağaçlı ile ilgili anıları ve hikayeleri anlatarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ardından Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri Halikarnas Balıkçısı ile ilgili kısa bir tiyatral sahne sergiledi. Tören konuklara aşure dağıtılmasıyla sona erdi.

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