Halı mağazasında yangın: 4 kadın dumandan etkilendi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir apartmann zemin katındaki halı mağazasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, maddi hasara yol açtı. Dumandan etkilenen 4 kadın, hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi 46 numarada bulunan apartmanın zemin katındaki halı mağazasında, dün saat 22.30 sıralarında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, üst katlardaki 3 dairenin dış cephe kaplamasına da zarar verdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Üst katlara yoğun duman yükselince ekipler, zor durumda kalan bina sakinlerini, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen apartman sakinleri Pakize Güngör (63), Elif Ceylan (35), Nuran Ak (45) ve Medine Erdem ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kadın, tedavileri sonrası taburcu oldu. İtfaiye ise yaptığı çalışmayla yangını söndürdü. Ancak halı mağazasında büyük çaplı hasar oluştuğu görüldü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığı kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan dumandan etkilenenlerden Pakize Güngör, taburcu olduktan sonra döndüğü evinde o anları anlattı. Güngör, "Balkona çıkmıştık. Çay içiyorduk. Yoldan geçenler zemindeki dükkanın yandığını söyledi. Ben ise dumandan etkilendim" dedi. Halı mağazası sahibi Yaşar Ak, "İş yerini kapattıktan sona eve gittim. Komşular telefon edip, yangını haber verdi. Geldiğimde her şey yanmıştı. Tek teselli can kaybının olmaması" dedi.



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