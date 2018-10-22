Halep tatlıları Türk tatlılarına rakip oldu

SURİYE'den göç edip 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Mohammed Jawish (33), orada yaptığı tatlıcılık mesleğini sürdürdü.Halep'in meşhur tatlılarını yapmak için önce imalathane kuran Mohammed Jawish, daha sonra ürettiği tatlıları satmak için tatlıcı açtı.

Mohammed Jawish, İzmir'de biri Konak'ın Basmane semtinde, diğer ikisi Buca ve Karabağlar ilçelerinde Halep'e özgü 60 çeşit tatlıyı satmak için dükkan açtı. Yanında yine kendisi gibi savaştan kaçarak İzmir'e yerleşen 20 sığınmacı çalıştırarak, onlara istihdam olanağı sağlayan Jawish, fıstıklı ve cevizli tatlıların yanı sıra, kaymak ve peynirden de çeşit çeşit tatlı yapıyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Jawish, yaptıkları tatlıların Türk tatlılarına özellikle de baklavaya rakip olacağını savundu.

TATLI MALZEMELERİ GAZİANTEP'TEN ÖZEL GETİRİLİYOR

Fıstıklı ve cevizli tatlıların yanı sıra, kaymak ve peynirden de çeşit çeşit tatlı yaptıklarını kaydeden Mohammed Jawish, kaymaklı künefe, dışı peynirden içi kaymaktan oluşan Halep'e özgü tatlılar, burma, cevizli ve fıstıklı baklavalar olmak üzere, tüketiciye bir çok alternatif sunduklarını aktardı. Osmanlı'nın yemek kültürüne sahip çıktıklarını söyleyen Jawish, yurt dışından sipariş aldığını ancak henüz iç piyasanın dışına çıkamadığını belirtti. Tatlıların malzemelerini Gaziantep'ten getirdiğini aktaran Jawish, ürünlerin fiyatlarının da değiştiğini belirtti. Tatlıların kilogramının 40 liradan 110 liraya kadar çıktığını dile getiren Mohammed Jawish, Gaziantep fıstıklı burmanın kilogramının 110 TL ile diğer ürünleri geçtiğini belirtti. Jawish'in bir sonraki hedefi ise yeni iş alanları oluşturmak.



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