Hakkari Özel Harekat Şubesi'nden kadın futbolculara destek

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü'ne 4 bin TL destekte bulundu.

Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Kıymet Kurt, antrenör Cemile Timur ve futbolcular, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayarı makamında ziyaret etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Bayar, Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı'na 4 bin TL destekte bulundu. Sporculara ikramlarda bulunarak bir süre sohbet eden Bayar, Hakkari’nin tanıtılmasına da vesile olan kadın takımına yeni maçlarında başarılar diliyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nı dün kendi sahasında ALG Sporu 3-2 mağlup etmişti.



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