Hakkari'de, Leyla Güven'e destek eylemi yapanlara polis müdahalesi

HAKKARİ'de, HDP Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevinin 100'üncü gününde, bir araya gelip, Diyarbakır'a gitmek isteyen gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hakkari Valiliği, kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 13 günlüğüne yasaklamıştı.

Hakkari Valiliği, 15 Şubat tarihinde saat 12.00’de, DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in evinin önünde yapılacak basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığını açıklayarak, kentte yapılacak her türlü eylem ve etkinlikleri, gece yarısından itibaren 13 gün süreyle yasakladı. Bugün 30 kişilik bir grup, Güven'in başlattığı açlık grevinin 100'üncü gününde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) binasında toplandı. Bu sırada polis Mukaddes Akar Sokağı ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in de aralarında bulunduğu grup, Diyarbakır'a gitmek isteyince, bina çıkışında polis ekipleri tarafından her türlü gösteri ve etkinliğin yasaklandığı belirtilerek uyarıldı. Ancak grup, uyarıları dinlemeyince arbede çıktı. Polis ekipleri, Dede ve Aydeniz dışında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, binanın bulunduğu cadde ve sokakta alınan güvenlik önlemleri ise sürüyor.



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