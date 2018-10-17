Hakkari'de kan davalı aileler barıştırıldı

HAKKARİ'de, 5 gün önce aynı aileye mensup iki kişi arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kan davası, Jirki Aşireti ileri geleni Tahir Adıyaman'ın devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ Köyü'nde 5 gün önce Adıyaman ailesinin fertleri arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Silahların ateşlendiği çatışmada Kemal Adıyaman hayatını kaybetti. İki aile arasındaki husumete son vermek için bölgedeki aşiret ve kanaat önderleri bir lokantada verilen barış yemeğinde bir araya geldi.

Jirki Aşireti ileri geleni Tahir Adıyaman ve bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle, kan davalı aile fertleri barıştırıldı.

Jirki Aşireti'nin Hakkari'deki Temsilcisi Mehmet Adıyaman, yaşanan tatsız olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, "Aşiretimiz 100 yıldan beridir böyle bir olay ile karşılaşmadı. İki kişi arasında bizim de bilmediğimiz nedenle, tatsız bir kaza yaşandı. Hayatını kaybeden genç benim hepimizin torunumdu. Hepimiz kardeşiz. Biz jirki aşireti olarak, hayatımız boyunca hiç bir zaman birbirimizden intikam almadık, birbirimizden davacı olmadık. Biz kardeşiz ve bu kardeşlik bağımızda güçlüdür" dedi.



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