Hakkari'de eğitime kar engeli (3)

MURADİYE'DE DE OKULLAR TATİL

Van'ın Muradiye ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Muradiye'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.