HAK-İŞ Başkanı: Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı mutluyum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sürecinin kısa olması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek "Kamuoyunun uzun süre seçimle meşgul edilmesinin, millete çok fazla faydası olmaz. O yüzden kısa olması çok güzel. Bir an önce adaylar tespit edilip sandığa gidildiğinde, Türkiye yeni bir döneme hep birlikte merhaba diyecektir" dedi.Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Yozgat Ser Otel'deki toplantıda konuşan Arslan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasını değerlendirdi. Türkiye’nin yeni bir gündeme girdiğini belirten Arslan, "Sürpriz bir şekilde seçim, gündemimize girdi. Hayırlı olsun. Millete gitmekten çekinmemek lazım. Biz ne kadar sıkıntılı dönemler yaşamışsak, millet, millete gittiğiniz zaman doğru karar vermiştir. Bu milletin ferasetine, basiretine hayranım. Krize gittiğimiz dönemlerde, krizi çözen millet olmuştur. Millete güvenirseniz, inanırsanız, milletin kararına saygı gösterirseniz sandığın sonucu bu. Sandıktan istediğimiz çıkarsa güzel, çıkmazsa kötü diyemeyiz. O yüzden millete gitme kararını olumlu ve Türkiye için hayırlı bir karar olarak görüyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.'TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME MERHABA DİYECEK'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün istikrarsızlığı ortadan kaldıracağını söyleyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı da mutluyum gerçekten, kamuoyunun uzun süre seçimle meşgul edilmesinin de millete çok fazla faydası olmaz. O yüzden kısa olması çok güzel. Bir an önce, adaylar tespit edilip sandığa gidildiğinde, Türkiye yeni bir döneme hep birlikte merhaba diyecektir. Bu yeni dönemde Türkiye’nin istikrarını Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, istikametini daha da pekiştireceği bir seçim olmasını arzu ediyorum. İstikrarsızlıkların, ekonomik istikrarsızlığı körüklediğini, siyasi istikrarsızlıklar bize çok şeyler kaybettirdiği tecrübelerle sabittir. Oysaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bütün bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım olarak, inşallah hayatımıza girecektir. Ben bu vesile ile bu kararın, milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasın temenni ediyorum."'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE'Türkiye'ye, terör örgütleriyle nizam verilmek istendiğini belirten Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye ateş çemberi içerisinde, Türkiye'nin bölgeleri parçalanmak isteniyor, bunu açıkça söylüyorlar artık. Geçmişte bunu taktik yapıyorlardı, şimdi açıkça Türkiye'yi bölme operasyonları devam ediyor ve seçim kararından sonra bir şey daha oldu. Bütün dünya medyası, dünyadaki belirli güçler, emperyalist güçler yeni bir oyun peşinde. 'Seçimler şimdiden belli. Tayyip Erdoğan, seçimi kazanacak amma şaibeli, demokratik seçim olmayacak, Türkiye'de özgür bir seçim olmayacak, Türkiye'de olağan üstü hal varken seçim olursa şöyle olur, böyle olur' diye. Daha ilk günden kaybedeceklerini bilenler, hemen harekete geçti. O yüzden Türkiye olarak zor bir süreci de beraber yaşayacağız. İçeride ve dışarıda birilerinin ekmeğine yağ sürecek tutum ve davranışlardan uzak kalmak lazım. Provokasyonlara, bazı tezgahlara fırsat vermemek lazım. Türkiye'nin sağ salim seçime giderek sandıkta milli iradenin tecellisini hep beraber sağlamamız gerekiyor. O yüzden içeride ve dışarıdaki bu ihanet odaklarına da fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye'nin terörü tamamen gündeminden çıkardığı, bütün terör örgütlerine haddini bildirdiği yeni bir Türkiye özlüyoruz. İnşallah bu 24 Haziran seçimleri, bunun için önemli bir işaret olacaktır diye umut ediyoruz" diye konuştu.

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