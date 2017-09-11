Haftaya kötü başladık! Ankara'da kaza: 3 kişi ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Gölbaşı'nın Konya yolu Vilayetler evi kavşağında meydana geldi. Mardin'den Ankara'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza da otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza da feci can şekilde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

'Otobüstekilerin çoğu yaralı'



Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri öğrenildi. Mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan otobüste hayatını kaybedenlerin şoför Bilal Yeşilmen, muavin Veysel Yeşilmen ve yolcu Mehmet Şirin İnci olduğu tespit edildi. Ayrıca otobüste bulunan 30'un üzerinde yolcunun da yaralandığı belirlendi. Kaza sonrası otobüsün içerisinden çıkartılan cenazeler, Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Bu arada TIR sürücü Metin Kantik'in ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.Kaza dan hafif şekilde yaralanan yolculardan Yusuf Selçuk, otobüsün dolu bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, " O saatte uyuyordum. Yolda mola verdik. Otobüstekilerin çoğu yaralı" diye konuştu.