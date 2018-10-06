Haftalık kirası 1 milyon euro olan yat, Marmaris'te

MARMARİS'e dünyanın en pahalı kiralık lüks yatlarından 'Savannah' geldi. Motoryatın haftalık kirasının, 1 milyon euro olduğu belirtildi.

Marmaris Limanı'na, 'Savannah' adlı lüks yat demir attı. Uluslararası yat broker'larına aracılık eden bir internet sitesinde yer alan bilgide, yatın haftalık kirasının 1 milyon euro olduğu belirtildi. Ekstra hizmet ve rotalarla fiyatın 1 milyon 300 bin euro'ya kadar çıkabildiği öğrenildi. Yatta, 1'i özel olmak üzere toplamda 12 kişinin konaklayacağı 6 kamara yer alıyor. Çelik gövdeli, 4 katlı ve 83,5 metre uzunluğundaki yatta; yüzme havuzu, asansör, garaj ve jakuzi bulunuyor. 2015'te denize indirilen yatta, 24 personel çalışıyor. İçinde kiracısının olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen yatın, 170 bin litre kapasite yakıt alabildiği belirtildi. Yatın, akaryakıt ve gıda ikmali yapıldıktan sonra ilçeden ayrılacağı öğrenildi. Rengi ve gövde yapısıyla dikkat çeken yatı görenler ise bol bol özçekim yaptı.



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