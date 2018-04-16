Hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı (2)

Ersan SAN / İstanbul - BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralandı.

Başakşehir Kayaşehir'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Çarpışma sonucu otobüs içerisinde bulunan bir bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Bu sırada kaza için olay yerine gelen trafik polisi, bir köpeği uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek polis memurunu kolundan ısırdı. O anlar kameraya yansıdı. Polis memuru da olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



(FOTOĞRAFLI)

