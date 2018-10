Hack'lenen hesapları yüzünden soruşturma geçiren eğitimcinin yardım çağrısı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Yasin Yiğitbay'ın sahibi olduğu özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin SMS sistemi ve elektronik posta hesapları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin eline geçti. Bilgisi dışında velilere aşk, tehdit, hakaret içerikli ve FETÖ'yü öven mesajlar gitmesi nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Yiğitbay, "Durmadan şikayet ve soruşturma geçiriyorum. Bugüne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir eğitim rehabilitasyon merkezini devralan Yasin Yiğitbay, 2 yıldır hacker'larla mücadele veriyor. Okulu devralmasının ardından kurumun toplu SMS sistemiyle bazı elektronik posta hesapları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ele geçirilen Yiğitbay'ın kendi cep telefonu hattı da dahil olmak üzere birçok yurt dışı numarasından; başta öğretmen ve veliler olmak üzere birçok kişiye hakaret, tehdit, aşk içerikli ve FETÖ'yü öven mesajlar gönderildi. Ayrıca okul hakkında jandarma, polis ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) sahibi belirsiz birçok şikayette bulunuldu. Yapılan asılsız ihbar ve SMS şikayetleri üzerine Yasin Yiğitbay birçok kez kolluk kuvvetlerine ifade verdi, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetime tabi tutuldu. Yapılan ihbarlar ve şikayetlerden dolayı birçok soruşturma geçiren Yiğitbay, aklanmasına rağmen siber saldırı devam ettiği için soruşturmalara her gün yenisi ekleniyor.

'DURMADAN ŞİKAYET VE SORUŞTURMA GEÇİRİYORUM'

Yasin Yiğitbay, siber saldırıların tüm itibarını yok ettiğini belirterek, yapan kişi ve kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Konuyla ilgili tüm yetkili mercilere şikayette bulunduğunu, halen olayın faillerinin yakalanamadığını kaydeden Yiğitbay, "2 yıldan bu yana, şahsım, ailem, iş yerim, çalışanlarımın ve kurumumuzla bağlantılı olanların telefonlarına mesajlar geliyor. Bundan dolayı kurumum her gün soruşturma geçiriyor. Jandarma, polis, Milli Eğitim müfettişleri tarafından devamlı soruşturma geçiriyorum. 2 yıldan bu yana yapılan soruşturmalardan hiçbir sonuç elde edilmedi. Okulumda arama yapıldığı zaman hiçbir şey bulunmadı. Buna rağmen şikayetlerden dolayı haftada 2 defa Antalya ve Alanya'dan müfettişler geliyor, ben ve personelim soruşturma geçiriyor. Kurumumda, 'Esrar var, eroin var, silah kaçakçılığı var, taciz var, tecavüz var' diye durmadan ihbar ediliyorum. Bugüne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

'BEN DÜRÜST BİR İNSANIM, BİR EĞİTİMCİYİM'

Veli ve bazı kişilerin cep telefonuna gönderilen taciz içerikli mesajların yanı sıra iş yeri hakkında CİMER'e isimsiz elektronik posta atılması sonucu da birçok kez kolluk kuvvetleri tarafından okulda arama yapıldığını vurgulayan Yasin Yiğitbay, "Sahte numara ve hesaplardan atılan mesajlarda kişiler bana ulaşırsa durumu izah ediyor ve özür diliyorum, fakat bazıları bana ulaşmadan direkt şikayetçi olabiliyor. Çok mağdurum. Ailem, işim, iş arkadaşlarım, çevrem bu durumdan çok etkileniyor. Çaresiz kaldım, yetkililer sesimi duysun. O kadar çok şikayet var ki polis aylarca telefonumu dinlemiş, haliyle bir şey çıkmamış. Bunu bana gelen belgeden öğrendim. Kendisine mesaj giderek benim gibi mağdur olan insanlara sesleniyorum. Ben dürüst bir insanım, bir eğitimciyim. Benim böyle insanlık dışı şeylerle alakam olamaz. Ben 20 yıldan beri Alanya'da ikamet ediyorum ve 18 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hiçbir terör örgütüyle ilgi ve alakam yok. Bu olayın kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum" diye konuştu.

'BENİ BU DURUMDAN KURTARIN'

Olayla ilgili şüphe duyduğu kişinin ise eski ortağı olduğunu söyleyen Yiğitbay, "Eski ortağım İzmir'de polis olarak 10 yıl görev yaptı. Daha sonra polislikten atıldı mı veya ihraç mı edildi, nedenini bilmiyorum. Onunla ortaklıktan ayrılma sebebim Antalya'da FETÖ soruşturmasında 20 gün gözaltında tutulmasıydı. Serbest kaldıktan sonra çevrem ve ailem o kişiyle ortaklık yapmanın uygun olmayacağını söyledi, ben de ortaklığımı bitirdim. Gereken tüm şikayetleri yaptık. Artık bir sonuç bekliyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×