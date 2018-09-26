Hacizli araçları sahte evrakla satan şüphelilere operasyon (1)

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hacizli ve el konulan araçların üzerindeki şerhleri kaldırarak sahte evrakla satışını yapan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüpheliler hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

