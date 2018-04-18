Haber24 : Kumluca Festivali'ne özel fragman

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA, () Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'ne özel tanıtım fragmanı hazırlandı. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın da rol aldığı fragman sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Başkan Çetinkaya, Fragmanda 19 yıldan beri yaptığımız etkinlik çok güzel özetlenmiş dedi. Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'ne özel tanıtım fragmanı hazırlandı. Ülkenin dört bir yanında oturan Yörüklerin; 20- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale katılmasının anlatıldığı fragmanın çekimleri 1 hafta sürdü. Özel bir şirket tarafından hazırlanan fragmanın çekimleri İstanbul Ortaköy Camii, İstanbul metrosu, İETT, Boğaz Köprüsü, TBMM ve Kız Kulesi gibi mekanlarda gerçekleştirildi. Fragmanda, gurbette oturan Kumlucalıların işlerini bırakarak, festival zamanı turuncu ve beyaz renkteki Yörük poşusunu omuzlarına atıp festivale gelmesi canlandırıldı. Mühendis, avukat, öğretmen, seracı, demir ustası ve oto tamircisinin yanı sıra eşi vefat eden bir kadının Yörük poşusunu omzuna bağlayıp yola çıkmasının anlatıldığı fragmanda Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın ise ağır adımlarla çıktığı 50'nci Yıl Kültür Merkezi içindeki Kalekule'nin tepesinde festivalin en renkli etkinliklerinden temsili Yörük Göçü'nü hayal etmesi yer aldı. SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın sosyal medyadan 25 Nisan'da Kumluca Yörük Göçü Kortejinde buluşalım, #TaşıTarihToprağıAltınKumluca, #TarımveSeracılıkFestivali, #KumlucaFestivali mesajlarıyla paylaştığı fragman kısa sürede yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlenip, binlerce yorum ve beğeni aldı. 'TEMEL AMAÇLARIMIZ İFADE EDİLMİŞ' Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıldır aralıksız sürdüre geldiğimiz festivalimiz tüm festivallerimizin amaçlarının tamamını içerisinde barındırıyor. En önemlisi de birlik ve beraberlik içinde olduğumuza vurgu yapıyoruz. Yöre olarak, Yörük kültürünün hakim olduğu, insanların kendisini Yörük hissettiği bölge, dolayısıyla Yörüklüğü temsil eden poşuyu festival içerisinde ön plana çıkarıyoruz. Burak Yazıcı kardeşimiz tarafından hazırlanan fragmanda 19 yıldan beri yaptığımız etkinlik çok güzel özetlenmiş. Onu da kutluyorum. Temel amaçlarımız ifade edilmiş. Beklediğimiz kaynaşmaya da vesile olduğu zaman çok mutlu olacağız dedi. Fragmanı hazırlayan özel bir medya şirketinin sahibi Burak Yazıcı da Antalya'nın eğitim ve nüfus ortalamasında en büyük ilçelerinden birisi olan Kumluca'da hem il içinde hem il dışında olan tüm hemşehrilerimizi unutmadığımızı, birlik ve beraberliğin bizim için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:11