Gürcistan Başbakanı'ndan Binali Yıldırım'a telefon

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () GÜRCİSTAN Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün telefonla arayarak, ülkemizde 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler vesilesiyle tebrik etti. Başbakan Yıldırım da, Başbakanlık görevine yeni atanan Bakhtadze’ye tebriklerini yineledi.

Görüşmede, TANAP ve BTK demiryolu hattı gibi önemli bölgesel projeler de gündeme gelmiş olup, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde geliştirilerek daha da ilerletilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edildi.