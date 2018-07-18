Günlerce Sürecek!

İstanbul’a ani sel baskını ve şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji verilerine göre yağış öğle saatlerinde başlayacak. Yağışlar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Kocaeli çevresinde yoğun olarak görülecek. Yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz’de 3 gün sürecek.

ISTANBUL 31 derece

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 32 derece

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE 33 derece

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 30 derece

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzey ilçeleri ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 09:32