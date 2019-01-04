Gümüşhane'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu açıldı

GÜMÜŞHANE'de, geçen hafta 6 noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Aşağıyuvalı köyünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. Gümüşhane'de geçen hafta etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından, merkeze bağlı Aşağıyuvalı köyüne ulaşım sağlanan yola, 6 noktada çığ düştü. Yol, çığ nedeniyle kapandı. Bölgede çalışmalarda bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğundaki kar kütlelerini iş makinelerinin yardımıyla iki günde temizledi. 20 kişinin yaşadığı, 80 büyükbaş hayvanın bulunduğu Aşağıyuvalı köyüne ulaşımın sorunsuz sağlandığı belirtildi.



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