Gümüşhane'de 4 kızıl geyik doğaya salındı

GÜMÜŞHANE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince, daha önce kentte kırsala bırakılan 27 kızıl geyiğin doğaya uyum sağlamasının ardından, 4 kızıl geyik daha doğaya salındı.

Gümüşhane'de DKMP ekipleri tarafından 2013 ve 2017 yıllarında doğaya salınan 27 kızıl geyiğin, doğaya uyum sağlamasının ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uludağ Üniversitesi Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan bögeye 4 geyik daha nakledildi. Kızıl geyikler görevliler tarafından doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, projeyle birlikte, geçmişte aynı bölgede yaşayan kızıl geyiklerin varlıklarını devam ettirmesini amaçladıklarını söyledi. Aydın, "Projeyle kızıl geyiklerin varlıklarını devam ettirmesi, bölgede yaşayıp çoğalması, biyolojik ve tabii çeşitliliğin korunmasının sağlanması amaçlanmıştır. 2013 yılında '13+7' olarak toplam 20 adet, 2017 yılında 7 adet yerleştirilen kızıl geyiklere ek olarak geçen 18 Ekim'de de 3'ü dişi, 4 kızıl geyik daha Gümüşhane'ye yerleştirilmiştir. 2018 yılında 9 tane daha kızıl geyik getirilecek olup, toplamda 13 adet kızıl geyik doğaya yerleştirmiş olacağız" dedi.

KIZIL GEYİKLER GÖZLENECEK

Şube Müdürü İlbeyi Aydın, daha önceki yıllarda doğaya bırakılan geyiklerin fotokapanlarla takibi sonucu elde edilen görüntülerde, doğaya uyum sağladıkları ve yavruladıklarını gözlemlediklerini kaydetti. Aydın, bundan sonraki aşamada da geyiklerin doğadaki hareketlerinin söz konusu fotokapanlarla izlenmeye devam edileceğini aktardı.

Türkiye'nin en büyük kara memelisinden biri olan ve aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan kızıl geyiklerin, belirli bölgelerde oluşturulan üretme sahalarında çoğalmaları amaçlanıyor.



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