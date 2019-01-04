Gözünü kaybetti yine de mesleğinden vazgeçmedi

BURSA'da 45 yıldır eskiyen ve yıpranan bakır kapları kalaylayan Yılmaz Erişen (55), körükle ateşi alevlendirip kaynak işi yaparken sol gözü zarar gördü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen baba mesleği olan kalaycılık işini devam ettiren Erişen, "Mesleği o kadar çok seviyorum ki; gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum" dedi.Merkez Osmangazi ilçesinde eskiyen ve yıpranan bakır kapları toz nişadır yardımıyla kalay ile kaplayan Yılmaz Erişen (55), 45 yıldır aynı mesleği severek yaptığını dile getirdi. Mesleğin zor yanlarını anlatan Erişen, eskisi kadar olmasa da kalaycılığın günümüzde de devam ettiğini belirtti. İlkokul sıralarındayken bu işe başladığını ifade eden Erişen, "Kalaycılık bizde baba mesleği. Öncelikle babamdan bu işin nasıl yapıldığını öğrendim. Ondan görerek öğrendik. Bir tencere müşteri ilk getirdiği zaman ilaca atılıyor. Daha sonra eski kalayı üzerinden süpürülüyor ve kumda yıkanıyor. Bu şekilde kap kalaya hazırlanıyor. Bakır kullanan vatandaşlarımız hala var. Kahvaltı salonları gibi yerler, bakır kap kullandığı için işlerimiz az da olsa yolunda gidiyor. Mesleğimiz, hassas bir meslek. İncelik isteyen bir meslek. Bir parça 12, 13 kez elden geçiyor" dedi.Kalay sırasında kaynak yaparken, alevin sol gözünü zarar verdiğini ve kaybetme noktasına geldiğini belirten Erişen tüm olumsuzluklara rağmen mesleğini bırakmayı düşünmediğini söyledi. Erişen, "Sağ olduğumuz müddetçe bu işi sürdüreceğiz. Mesleği o kadar çok seviyorum ki; gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum" diye konuştu.

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