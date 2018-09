(Görüntülü) Zula International Cup'un sahibi olan Galatasaray Espor 35 bin dolar kazandı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da düzenlenen Zula International Cup'ta 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray Espor, 35 bin doların sahibi oldu. Dünyanın en iyi Zula'cılarının yarıştığı etkinliğe esporseverler yoğun ilgi gösterdi.



50 bin dolar para ödüllü Zula International Cup'ın şampiyonu belli oldu. Türkiye'de Espor'a en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından 28- 29 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilen Zula International Cup'ta, dünyanın en iyi Zula takımları mücadele etti. Zula International Cup'ın birincisi Galatasaray Espor, ikincisi 1907 Fenerbahçe, üçüncüsü ise IzakoBoars oldu. Türkçe ve İngilizce yayımlanan Zula International Cup'ın canlı yayınları, Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından da izlendi. Zula International Cup finalini ekranları başında anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın Youtube'da izlenme sayısı 500 bini geçti. İlk günü seyirciye kapalı Zula International Cup'ın final gününü izlemek için turnuvanın yapıldığı The Marmara Otel'i 2 bin Antalyalı Esporsever ziyaret etti.



Dünyanın en iyi Zula takımlarını buluşturan Zula International Cup'ta, üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımı yer aldı. Zula International Cup'ın cuma günü gerçekleşen yarı finalinde Galatasaray Espor-IzakoBoars'u 2-1, Fenerbahçe-Oyun Hizmetleri'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Bu dev organizasyonda yer alan takımlardan Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, IzakoBoars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi Espor takımı olarak turnuvada yer aldı. Zula International Cup'ın birincisi Galatasaray Espor 35 bin dolar, ikincisi 1907 Fenerbahçe 10 bin dolar, üçüncüsü IzakoBoars 5 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.



ESPORSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Bu büyük final etkinliğine, Türkiye'nin ilk ve tek espor temalı gençlik dizisi 'Tam Kafadan' ekibi de katıldı. Dizinin müziğini yapan sanatçılar Xir Gökdeniz ile Heja'nın final öncesinde gerçekleştirdiği konser beğeniyle izlendi. Espor izleyicilerine açık olan Zula International Cup offline finali de taraftarlar ve Esporseverlerden büyük ilgi gördü.



ZULA INTERNATIONAL CUP'A 50 BİN DOLAR HEDİYE



InGameGroup kurucu ortağı Genco Alp, 2012 yılında bu işe başladıklarını, yıllar süren yoğun çalışmaların ardından Zula oyunu arayıcılığıyla birçok kişiye ulaştıklarını belirtti. Zula oyununun içerisinde Türk kültürüne, Türkiye'nin en önemli yerlerine yer verdiklerini açıklayan Genco Alp, bu sene 50 bin dolar bütçeyi Zula International Cup'a ayırdıklarını, seneye ise bu rakamın artacağını söyledi.



ZULA'DA TÜRK MOTİFİ



Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan InGameGroup tarafından geliştirilen Zula'nın arkadaş ofisinden küçük bir odada başlayan hikayesi, bugün 100'den fazla ülkede, 11 dilde 15 milyonun üzerinde oyunsever tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula'nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmelerini sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs'ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur-iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor.



HİLESİZ OYUN 'ZULA'



Zula'yı rakiplerinden ayıran özelliklerinden biri de oyunun hilesiz olması. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. Zula bu sektörde çalışmak isteyenler için, aynı zamanda model olma özelliği taşıyor. Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen Espor alanında büyük başarı gösteren Zula, 2 milyondan fazla takipçiyle sosyal medyada da büyük etkiye sahip. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube'a yüklenen Zula'nın bu içerikleri de ayda 5 milyonun üzerinde izleniyor. www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz indirilebiliyor.



ZULA'NIN 2019 HEDEFİ İSTANBUL'DA 250 BİN DOLAR ÖDÜL HAVUZLU DÜNYA KUPASI



Son iki yılda Espor organizasyonları ile birlikte milyonlarca Türk lirasından oluşan ödül havuzuyla, Espor'a yatırım yapan Zula, 2019 Nisan ayına kadar Espor'a 4 milyon TL'lik yatırım yapacak. Zula bu yatırımın yanı sıra İstanbul'un iki yakasında Espor merkezleri açarak yatırımlarını artırmaya devam edecek.