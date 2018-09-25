(Görüntülü) Zonguldak'ta sıcaklık 10 derece düştü, dalgalar mendireği aştı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,() HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.Kentte, 25 derece olan dünkü hava sıcaklığı bugün 15 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi.