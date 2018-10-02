UÇAK KURTARILDI
Zonguldak'ta aprondan çıkarken sağ tekerleği pist dışına çıkan uçak, 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Uçağın toprağa saplanan tekerleğinin çevresini kazan ekipler, zemine sac yerleştirdi. Ardından itfaiye aracıyla uçak sac üzerinden çekilerek piste sokuldu. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, çalışmaları başından itibaren takip etti, uçağı çıkaran ekibi kutladı.
(Görüntülü) Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)
UÇAK KURTARILDI Zonguldak'ta aprondan çıkarken sağ tekerleği pist dışına çıkan uçak, 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Uçağın toprağa saplanan tekerleğinin çevresini kazan ekipler, zemine sac yerleştirdi. Ardından...
UÇAK KURTARILDI
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