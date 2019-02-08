(Görüntülü) Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖPDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen salı 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenledikleri operasyonda, şüpheliler teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.