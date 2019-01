(Görüntülü) Zirve yapan dağcılar, rahatsızlanan arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıdı

Van'da 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na zirve tırmanışı yapan 18 kişilik dağcı grubu, dönüşte dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıyarak, hastaneye götürülmesini sağladı.

Van'daki 18 kişilik Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, masmavi Van Gölü ve karşısında beyaza bürünmüş Süphan Dağı ile göz kamaştıran Gören Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkalığında Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Gören Dağı'na tırmanmak için Güvençli ile Yeşilsu Mahalleri arasında bulunan sırta gelen dağcı grubu, 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Zirvede bir süre manzaranın tadını çıkaran dağcılar, kar ve tipiye yakalandı. Dönüş için hazırlık yapan dağcılardan biri zirvede rahatsızlanınca dağcılar kendi aralarında bir kurtarma timi oluşturdu. Dizlerinden rahatsızlanan dağcı, hazırlanan bir sedyeye alınarak 3 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından Güvençli Mahallesi'ne ulaştırıldı. Burada araçla hastaneye kaldırılan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 SAAT YÜRÜYEREK DAĞDAN İNDİRDİLER

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 2300 rakımlı Gören Dağı'nın manzara bakımından muhteşem bir konuma sahip olduğunu belirterek, Etkinliğimiz çok güzel geçti ve zirveye vardığımızda kar ve tipi başladı. Sis her tarafı kaplamış oldu ve bu manzara bile çok harikaydı. Ekibimizle iniş için harekete geçtiğimiz sırada bir arkadaşımız dizlerinden rahatsızlandı. Menisküs rahatsızlığı olan arkadaşımızı sedyeye alarak bir kurtarma timi oluşturduk. Rahatsızlanan arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde 3 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından etkinliğin başladığı Güvençli Mahallesi'ne uluştırdık. Sağlık durumu iyi olan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Kurtarma timimiz her şartta her koşulda ekip, ekipman ile beraber hazır ve her an her şartlarda kurtarma yapabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahiptir dedi.