(Görüntülü) Ziraat Odası Başkanı Çelikbaş ??Limon fiyatları, depo kaynaklı artmadı

(Görüntülü) Ziraat Odası Başkanı Çelikbaş ??Limon fiyatları, depo kaynaklı artmadı

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