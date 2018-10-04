(Görüntülü)Zıpkınla 6,5 kiloluk levrek avladı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde amatör balıkçı Sedat Çetinkaya (30), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı. Amasra'da maden işçisi Sedat Çetinkaya, Amasra Büyük Liman'da 8 metre derinliğe daldı. 10 yıldır zıpkınla avlanan...

(Görüntülü)Zıpkınla 6,5 kiloluk levrek avladı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde amatör balıkçı Sedat Çetinkaya (30), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı. Amasra'da maden işçisi Sedat Çetinkaya, Amasra Büyük Liman'da 8 metre derinliğe daldı. 10 yıldır zıpkınla avlanan Sedat Çetinkaya, 6,5 kiloluk levrek avladı. Sedat Çetinkaya, daha önce de 8 kiloluk levrek avladığını belirterek, "Akşam saatlerinde limandaki kayalıklara daldım. Yaklaşık 8-9 metre sonra bu levreği gördüm. Zıpkınla vurdum. Şimdi bütün ailemiz toplanarak, bunu afiyetle yiyeceğiz. Çok mutlu oldum" dedi.

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