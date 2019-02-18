(Görüntülü) ZEYTİNDALI HAREKAT BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN UZMAN ONBAŞI ÖZNETEPE İÇİN HAVALİMANINDA TÖREN

(Görüntülü) ZEYTİNDALI HAREKAT BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN UZMAN ONBAŞI ÖZNETEPE İÇİN HAVALİMANINDA TÖREN

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