(Görüntülü) (zanlının görüntüsü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI PENDİK'TE MEZARLIKTA YAKALANDI

(Görüntülü) (zanlının görüntüsü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI PENDİK'TE MEZARLIKTA YAKALANDI

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