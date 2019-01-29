(Görüntülü) Zabıta memurunu darp eden zabıta müdürünün davası

KARTAL'da zabıta memuru Kenan Fidan'ı darp ettiği gerekçesi ile hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yargılanmasına başlandı. Olaydan sonra Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki görevinden alınan Tayfun Karali, duruşmada yapılan kimlik tespiti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yaptığını, aylık gelirinin de 6 bin TL olduğunu söyledi. Sorgusunda şikayetçi Kenan Fidan'ın hem zabıta memuru hem de belediyenin personeli olmadığını savunan Tayfun Karali, tokat attığını kabul ederek yaşanan olay nedeniyle kusurlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Kartal'da zabıta memuru Kenan Fidan'ı darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Tayfun Karali ve avukatları katılırken müşteki Kenan Fidan duruşmaya gelmedi. 'BU BENİM YAPTIĞIM YANLIŞI ANLATMAZ AMA' Tutuksuz yargılanan Tayfun Karali, kimlik tespiti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yaptığını, aylık gelirinin de 6 bin TL olduğunu söyledi. Olay tarihinde belediyede Zabıta Daire Başkanı olarak görev yaptığını, şikayetçinin zabıta memuru olmadığını söyleyen Tayfun Karali, "Bu benim yaptığım yanlışı anlatmaz ama" dedi. Önlerinde belediyeye ait bir araçla seyir eden şikayetçinin emniyet şeridini ihlal ettiğini, yolda araçları sıkıştırdığını, bu nedenle ölümcül bir kaza tehlikesi atlattıklarını söyleyen Karali, "Aynı anda otoparka girdik. İnsanları öldürmeye teşebbüs ediyorsun, neden insanların hayatını tehlikeye atıyorsun dedim. İnsani bir refleksle şiddetli bir tepki gösterdim. Kusurlu olduğumu kabul ediyorum" dedi. 'TOKAT ATTIM' Bunun üzerine hakim, "İnsani bir refleksle neyi kast ediyorsun" dedi. Karali de, "Tokat attım" dedi. Ardından toplantıya yetişmek için olay yerinden ayrıldığını, şikayetçinin de olay yerinden ayrıldığını söyleyen Karali, "Ancak olaydan 6-7 dakika sonra bayılmış. Ardından ambulans çağrılmış. Basına da bu şekilde yansıtıldı. Kendisi zabıta memuru olmadığı halde memur elbisesi giydirilip organizasyon yapılıyor. Davanın hukuki zemini bu değil" iddiasında bulundu. Tayfun Karali'nin Avukat Ahmet Baydarman, "Basına yansıyan görüntülerde şikayetçinin zabıta kıyafeti giydiği görülmektedir. Müvekkilimizin şikayetçi ile karşılaşma anı ile basına yansıyan görüntülerdeki baygınlık geçirme saati arasında 6.5 dakika gibi bir zaman farkı bulunmaktadır" dedi. Tayfun Karali'nin diğer Avukatı Ozan Mert de, "Ya şahsi ya da belli gurupların çıkarına bu olay çarpıtıldı ve basına servis edildi" iddiasında bulundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin 21 Aralık 2017 tarihinde Kartal'da yolun kenarında tartıştığı Kenan Fidan'ı darp ettiği belirtiliyor. İddianamede Karali için, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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