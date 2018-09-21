(Görüntülü) Yüzde 96 engelli Naile'nin evinin elektriğini kestiler

MERSİN'de yüzde 96 oranında engelli raporu bulunan ve astım nedeniyle evde periyodik olarak buhar tedavisi görmesi gereken 7 yaşındaki Naile İnceoğlu'nun yaşadığı evine kaçak olarak çekilen elektrik kesildi.

Kent merkezindeki Dikilitaş mahallesinde yaşayan Aziz-Melek İnceoğlu çiftinin 3 kız çocuğundan birisi olan Naile'ye halk arasında 'ağır bilişsel gerilik' olarak bilinen 'cornelio de range' teşhisi konuldu. Tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamayan Naile'nin eli de ayağı da anne ve babası oldu. Uzun süredir zor bir rahatsızlıkla baş etmeye çalışan aile, evlerindeki elektriğin kesilmesi ile yeniden zor bir döneme girdi.

KOMŞUDAN ELEKTRİK

Yaklaşık 5 yıldır oturdukları evde sayaç takıp elektrik bağlayan Aziz İnceoğlu, abonelik için yaptığı müracaat sonucu iskan ruhsatı olmaması nedeniyle kaçak elektrik kesildi, 5 bin lira para cezası yazıldı. Bu durum da astım hastası olan ve günlük buhar alması gereken Naile'yi tehlikeli bir durumla karşı karşıya getirdi. Bunun üzerine Aziz İnceoğlu, çareyi komşusunun evinden kendi evine seyyar kablo ile elektrik çekti.

Kızının buhar makinesini bu şekilde çalıştırabilen baba, yetkililerden yardım beklediğini dile getirerek, Elektriğimi kestiler. Komşumdan kablo çektim. Çocuğuma buhar verebilmek için. Bugün de gittim, bana diyorlar ki, 'Komşudan çektiğiniz için ceza yazarız, onun da elektriğini keseriz.' Başka bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yaklaşık 5 senedir burada oturuyorum. Elektrik aboneliği istiyorum. Engelli çocuğum var. Çok başvurdum ama abonelik vermediler. Cezayı da ödeyeceğim, bana bir kolaylık sağlasınlar diye konuştu.