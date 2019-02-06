(Görüntülü) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan ayrıldı

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.



Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu.



Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe “Teşekkürler" dedi.