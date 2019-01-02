(Görüntülü) Yumruk attığı arkadaşı, öldü

SAMSUN?da, Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar (77) ile gittiği eğlence merkezinde istediği türkü çalınmayınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Adem Gül bir süre sonra dışarı çıkan arkadaşı Nurettin Çınar'la tartıştı, yumruk attı. Aldığı yumruk darbesi ile bayılan Nurettin Çınar, bir gün sonra gittiği hastanede fenalaştı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Adem Gül tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi?nde, 27 Aralık'da meydana geldi. Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar ile birlikte Atakum?da bulunan bir eğlence merkezine geldi. Adem Gül, sahnedeki sanatçıdan istek türkü okumasını istedi. İddiaya göre sanatçı ile Adem Gül arasında tartışma yaşandı. Eğlence merkezi çalışanları Gül'ü dışarı çıkardı. Bir süre sonra dışarı çıkan Nurettin Çınar ile Adem Gül arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar'ın yüzüne yumruk attı. Adem Gül olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbe ile bayılarak yere yığılan Nurettin Çınar ise bir süre sonra kendine geldi. Bir gün sonra başındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Nurettin Çınar'ın kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Çınar, gittiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fenalaştı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Adem Gül, yumruk attığı arkadaşının ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Adem Gül'ün arkadaşı Nurettin Çınar'a attığı yumruk güvenlik kameralarına yansıdı.