(Görüntülü) Yüksekova'da, yeni yapılan ortaokula bu yıl da öğretmen atanmadı

Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet verilmesi için yapılan ve geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen, 2 katlı, 8 derslikli ortaokulda, öğretmensizlik yüzünden bu yıl da eğitime başlanamadı. Asansörü, engelli rampası, yer döşemesi ve boyasıyla örnek olabilecek okulun tek eksiği ise okul sıraları ve öğretmen. Buna tepki gösteren muhtar Pervizhan Beşer, "Bölgede yaklaşık 200 öğrenci var. Durumu iyi olan aileler çocuklarını ilçeye gönderiyor; ancak iyi olmayan aileler ise büyük mağduriyet yaşıyor" dedi. Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Onbaşılar köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında 2015 yılında okul inşaatına başlandı. Hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli ortaokulun inşaatı, 2016'da bitti. Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. Ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMADI' Yüksekova'da, 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği ortaokulda, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu seneye umut bağlamıştı. Köy muhtarı Pervizhan Beşer, bu yıl da beklentilerin boşa çıktığını, idareci ve öğretmen atanmadığı için okulun yine kapalı kaldığını söyledi. Çocukların okuması için 4 bin metrekarelik arsayı kendisinin hibe ettiğini anlatan Beşer, "Köyümüze her ayrıntısı ve ihtiyacı düşünülmüş, şehir merkezlerinde, ilçelerde bile olmayan modern okul yapıldı; ancak çürümeye terk edildi. Geçen yıl öğretmen ataması yapılmadı. Bu yıl da aynı sorunu yaşıyoruz. Maddi durumu iyi olan aileler, bir çaresini bulup, çocuklarını ilçeye gönderiyor; ancak maddi durumu iyi olmayan aileler ise büyük mağduriyet yaşıyor. Onbaşılar köyü ile 11 mezrada yaşayanlar olarak valimizden, kaymakamımızdan ve yetkililerden okulumuzun eğitim- öğretime açmalarını istiyoruz" diye konuştu. ÇOCUKLAR UMUTLA BEKLİYOR ​Çevresine duvar çekilen, kapısına bayrak direği yerleştirilen ortaokula gelerek, sınıfları gezen ve bahçede oynayan çocuklar da okulun hizmete açılmasını bekliyor. Duygularını ve isteklerini dövizlere yazarak, anlatan çocuklar, 'Haydi kızlar okula' kampanyalarının düzenlendiğini, kendilerinin ise bu haktan mahrum kaldığını dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte okula gelen aileler de yetkililerden bu yıl müjdeli haber beklediklerini ve çocuklarının eğitimsiz kalmasını istemediklerini söyledi.