(Görüntülü) Yüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilk kez uyguladığı 'seyyar sandık' sayesinde 27 yaşlı veya yatalak hasta, evlerinde oy kullandı. YSK'nın Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ilk kez hayata geçirdiği seyyar sandık uygulaması sayesinde yaşlılar ve engelliler evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıklar, ilçede 27 yaşlı, hasta veya bedensel engellinin evine gitti. Seçmenler, görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, tercihlerini yapıp, oylarını seyyar sandığa attı.

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