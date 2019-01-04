(Görüntülü) Yozgat’ta kar yağışı

YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Yozgat’ta gece başlayan yağmurun ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.

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