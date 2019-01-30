(Görüntülü) Yozgat'ta millet kıraathanesi açıldı

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT, () Yozgat'ta, belediye tarafından yaptırılan 'Millet Kıraathanesi' törenle açıldı. Yozgat Belediyesi, Cumhuriyet Parkı içinde yer alan tek katlı belediye ek hizmet binasını 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdü. Açılış törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kazım Arslan, Millet Kıraathane'sinin, insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi. Arslan, Burası, kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası şeklinde 4 bölümden oluşuyor. Kıraathanenin asıl amacı kültür ve sanata katkıda bulunmak. Burada insanlarımıza, okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak. Günün belli saatlerinde ise ikramlarımız olacak dedi. Konuşmaların ardından kıraathanenin açılışı yapıldı.