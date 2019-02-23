(Görüntülü) Yoğun kar yağışı Edremit-Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor

(Görüntülü) Yoğun kar yağışı Edremit-Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor

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