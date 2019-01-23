(Görüntülü) Yılmaz Özdil'in kitabı satışa çıktı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - Yılmaz Özdil'in 1881 adetle sınırlı özel seri 'Mustafa Kemal' kitabı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te satışa çıktı. İlk kitabı Yılmaz Özdil aldı.



Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla 2 bin 500 liraya satılan kitabın özel seri olduğu, elle ciltlendiği ve 'özel' olduğuna vurgu yapıldı. Yalnızca 1881 adet basılan ve bir daha basılmayacak olan Mustafa Kemal kitabını almak isteyen okuyucular internet sitesini ve telefonları kilitledi. Yayınevinden alınan bilgiye göre saat tam 09.05'te telefonda sıra bekleyenlerin sayısı 680'i geçerken internet sitesinden satın almak isteyenlerin sayısı 2 bin 500'ü geçti.





KİTABA İLİŞKİN BİLGİ NOTU



1881 adetle sınırlı özel baskı Mustafa Kemal kitabının basımında MunkenPure 120 gr/m2 kâğıt, kitabın cilt ve kutusunda ise Shantung-S cilt bezi, Gmund f-colorglatt kâğıt ve özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı. Tamamı elle ciltlenip 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı. Kitabın muhafaza kutusuyla ağırlığı 2.6 kilo, kutusuz ağırlığı ise 1.8 kilo.



Kitabın ölçüsü: 20.5 x 28. Kitabın yapımındaki malzeme, Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevkini ve yaklaşımını yansıtmak üzere seçildi.





TASARIMINI JOELLE İMAMOĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ



Kitabın yayıma hazırlanırken iç tasarımını Joelle İmamoğlu gerçekleştirdi. Joelle İmamoğlu, tasarım eğitimi gördüğü LondonCollege of Printing'den 1985 yılında mezun oldu. İtalyan ve İsviçreli matbaalarla çalıştı. Silksforthe Sultans, Haghia Sophia, Kara Memi, Matrakçı Nasuh ve Menazilname'si gibi tarihi ve kültürel mirası konu edinen önemli kitapların tasarımını yaptı. 1998'de Etem Tem'in fotoğraflarından oluşan, Bernard Lewis ve Halil İnalcık'ın metniyle Atatürk, Değişim ve Uluslaşma Süreci kitabını tasarladı.





KİTABA ÖZEL FONT: 10 KASIM



Joelle İmamoğlu, 1881 adetlik özel Mustafa Kemal kitabında; Mustafa Kemal Atatürk'ün atik, öne atılan kararlı kişiliğine vurguda bulunarak, bölüm başlarında bu özellikleri yansıtan Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış yazı tipini seçti. İmamoğlu, seçtiği bu yazı tipini özel olarak, bu proje için geliştirdi ve 10 Kasım adını verdi. Kitabın görsel yerleşiminden harflerin seçimine 21 günde tasarlayıp baskıya hazır hale getirdi.





KİTABIN SATIŞI SADECE WEB'TE



Okuyucular özel seri olan kitabı sadece kirmizikedi.com adresinden ve telefonla müşteri temsilcileri üzerinden satın alınıyor. Yayınevinin internet sitesinde oluşturulan sayaç üzerinden kitabı kaç kişinin aldığı görülebiliyor.