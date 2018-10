(Görüntülü) Yıldırım: Ekonomi hareket halindeki araca benzer. Alışveriş bu aracın yakıtıdır

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" programına katıldı. TBMM Başkanı Yıldırım, burada bir konuşma yaparak, "Ekonomi hareket halindeki araca benzer. Alışveriş bu aracın yakıtıdır. Alışveriş olmazsa hareket olmaz. Tanıtım günleri, fuarlar, kermesler bir anlamda ekonomiyi canlı tutan, alışveriş ortamını sağlayan etkinliklerdir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler metropol şehirler. Bu şehirler nüfus yapıları itibariyle Türkiye'nin özeti gibidir. İstanbul'da her bölgeden, her vilayetten insanımız var. Bizi birbirimize en güçlü şekilde bağlayan böylesine birbirimize kaynaşmış olmamızdır. Kaynaşmış, bütünleşmiş İstanbullular bugün Adıyamanlı kardeşlerini de yalnız bırakmıyor" dedi. "ADIYAMAN'A TERÖR ÖRGÜTÜ AYAK BASAMAMIŞTIR" Binali Yıldırım, "Bugün yaşadığımız sıkıntılara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici. İster içeriden, ister dışarıdan bütün sıkıntıları aşacak güce sahibiz biz. İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler evvel Allah hepsini alt edecek güce sahibiz biz, alt ettik de. Ne diyor Merhum Akif, 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Allah'ın izniyle yüreklerimiz bir vurduğu sürece, bizi hiç kimse sindiremeyecek. Türkiye istikrar içinde, huzur içinde büyümeye devam edecektir. Adıyaman Türkiye'nin teminatıdır. Adıyaman'a terör örgütü ayak basamamıştır. Adıyaman toprağını, devletini, milletini seven insanların şehridir. Bu konuda en büyük kaynağımız yine milletimizdir" şeklinde konuştu. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Programda sahnede çiğ köfte de yapıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 18 Ekimde başlayan etkinlik, 21 Ekim'de sona erecek.