(Görüntülü) Yıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındı

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, geçen hafta, giriş katındaki kolon ve beton bloklarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanın yıkımına başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında binada bulunan bir Türk bayrağı, iş makinesi yardımıyla yere düşürülmeden alındı. Merkez Nilüfer ilçesinde, Görükle Bölgesi Sakarya Mahallesi'ndeki Sibel Apartmanı, giriş katındaki taşıyıcı kolon ve beton bloklarında saptanan çatlaklar üzerine, yıkılma tehlikesi nedeniyle 11 Ekim'de tahliye edildi. Boşaltılan 5 katlı ve 11 daireli apatrmanın yakınındaki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Nilüfer Belediyesi'nin, hasarlı binanın yıkılması yönünde hazırladığı rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylandı. Belediye ekipleri de bugün yıkım çalışmasını başlattı. Yıkım çalışması, yakındaki binalara zarar gelmemesi için aşama aşama yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışma sırasında, binanın önce zemindeki ayak kısımlarına malzeme dolgusu yapıldı. Binadaki balkon ve tuğla kısımlar da alınarak ağırlığın hafifletilmesiyle birlikte iş makineleri harekete geçti. BALKONDAKİ TÜRK BAYRAĞI YERE DÜŞÜRÜLMEDEN ALINDI Çalışmayı çevre sakinleri ilgiyle izlerken, apartmandaki dairelerden birinin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı yere düşürülmeden iş makinesi yardımıyla alındı. Üst kısımdan başlanarak kısım kısım yıkılan binadan düşen molozların çevreye zarar vermemesi için çalışma titizlikle yürütüldü. Ekiplerin, yıkım çalışmalarını iki günde tamamlayacağı belirtildi.

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