(Görüntülü) Yetenekli çocuklar bu projeyle keşfedilecek

Gül KABA/İSTANBUL, () - TÜRKİYE'NİN farklı illerinde yaşayan bilim,sanat,spor gibi alanlarda özel yetenekleri olup maddi imkansızlıklar nedeniyle kendini geliştiremeyen çocukların elinden tutarak, onların hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen 'keşfedilmemiş çocuklar' sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin geleceği olan her yaştan özel yetenekli ve üstün zekalı çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve hak ettikleri yerlere gelmelerini hedefleyen proje 2017 yılının son aylarında hayata geçti. 'Sizin çocuklarınız bizim keşfedilmemiş çocuklarımızdır' sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen kesfedilmemiscocuklar.com Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Savdert, "Bizler yetenek platformu kurduk, içinde bilim, teknoloji, spora yönelik videoların olduğu bu site sadece çocuklarımızın videolarını gönderdiği platform değil, kurumlar ile çocuklar arasında köprü görevi görüyor. Yetenekli çocukların hak ettikleri yere gelmelerinde aracı oluyoruz" dedi. "ÇOCUKLARIN BÜTÜN MASRAFLARINI KARŞILIYORUZ" Topluma ve çocuklara faydalı olmayı amaçladıklarını aktaran Savdert, "Örneğin Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir çocuk mahallesinde top oynuyor. Futbolcu olmak istiyor, ailesi bize top oynarken çekilmiş videosunu gönderiyor. Çocuğun belki de en büyük hayali dört büyüklerin alt yapısında oynamak. Biz o çocuğu memleketinden alıyoruz, bütün masraflarını karşılıyoruz. İstanbul'da misafir edip istediği kulüple iletişime geçip çocuğun içindeki spor aşkının yarıda kalmaması için yardımcı oluyoruz. Futbol ve engelli takımlarına sponsor olup tekerlekli sandalye yardımında da bulunuyoruz" diye konuştu. "YETENEKLİ ÇOCUKLARDA YAŞ SINIRI ARAMIYORUZ" Yardımların sadece spor alanında değil bilim, teknoloji, sanat gibi bütün alanlarda geçerli olduğuna dikkat çeken Savdert, "Yetenekli çocuklarda yaş sınırı aramıyoruz. Engelli çocuklarda zaten kesinlikte yaş kriteri yok. Eski milli judocuyum biz spora giderken kamplara, spor kulüplerine harçlığımızdan verip giderdik. Ülkemizin en büyük şansı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yönetici kadrosunun sporun içinden geliyor olmasıdır. Bu durum çocuklarımızı spora daha çok teşvik ediyor. Ülkemize, vatanımıza,milletimize hayırlı çocuklar yetişmesine vesile olacağız" ifadelerini kullandı. KEŞFEDİLMEMİŞ ÇOCUKLAR SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR Keşfedilmemiş Çocuklar isimli bir sinema filmi ve Futbol Kasabası adıyla televizyon programı yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Savdert, "Şu anda sinema filmi projemiz var, senaryo bitti. Temmuz ayında çekimlerine başlayacağız, 2019 yılı şubat ayında vizyona girecek. Filmde uyuşturucu ile mücadele anlatılıyor. Filmimizin adı da 'keşfedilmemiş çocuklar' olacak. Bugüne kadar hiç çekilmemiş bir film çekeceğiz. Filmin içinde Çocuk Esirgeme Kurumu çocukları anlatılacak. Çocukların uyuşturucudan uzak durmaları için mesajların olduğu filmde aksiyon sahnelerine de yer verdik. Ayrıca Futbol Kasabası diye de bir projemiz var. 2019 yılında sinema filmimizle beraber televizyon programı yapmayı hedefliyoruz" dedi. Aileler eğer çocuklarının özel yetenekli ve üstün zekalı olduğunu düşünüyorsa www. kesfedilmemiscocuklar.com adresiyle 2 dakikalık videolarını çekerek paylaşabilir. Bu kapsamda çeşitli etkinlikleri de hayata geçiren proje yetkilileri, Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte Baba-Çocuk kampı düzenlendi. Beylikdüzü Cumhuriyet ve Doğa Merkezi'nde babalarıyla iki gün geçiren çocuklar kurulan atölyelerde, kampçılık, Survivor parkuru, meteoroloji ve yön bulma, düğüm ve bağlar, origami ve el sanatları alanında eğitim aldı. KAMPTA 50 AİLE VAR 2 gün süren kampta 50 aile olduğunu belirten Savdert, "Çocuklar şehrin gürültüsü, trafiği ve stresinden kurtulup babalarıyla birlikte güzel vakit geçirdiler" diye konuştu. Kampa katılan baba ve çocuklar doğayla iç içe, şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaştıkları için oldukça mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar ise atölyelerde ve etkinliklerle dolu dolu 2 gün geçirdi. Baba ve çocuk kampına katkılarından dolayı Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, kesfedilmemiscocuklar. com Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Savdert'e teşekkür plaketi verdi.