(Görüntülü) 'Yeşil Bursa', beyaza büründü

BURSA, sabah etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Batman'dan gezi programı kapsamında geldiklerini belirten Hülya Aşık, "Batman'da kar yağışına alışığız ama Bursa'da böyle bir görüntüyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Çok güzel bir görüntü" dedi.



Bursa'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki semtlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kardan kapanmaması için yoğun mesai harcadı.



Kar yağışı, Bursa'ya gelen ziyaretçileri şaşırttı. Ortopedik Engelliler Derneği organizasyonuyla Batman'dan gezi için geldiklerini anlatan Hülya Aşık, "Batman'dan gezi için geldik. Çok güzel kar yağıyor. Batman'da kar yağışına alışığız ama Bursa'da böyle bir görüntüyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Çok güzel bir görüntü ile karşılaştık. Kar topu oynuyoruz arkadaşlarla. Çok eğlendik burada" diye konuştu.



'YEŞİL BURSA BEYAZ BURSA OLDU'



İstanbul'dan gelen öğrenci kafilesine kenti gezdiren Hakan Poroy da "Turizmciyim. İstanbul'daki öğrenci arkadaşlarımızı Bursa'ya getirdik. Onları bu kar yağışının altında gezdireceğiz. Kar yağışının geleceğini Meteoroloji'den biliyorduk ama bu kadar yoğun bir şekilde yağacağını tahmin etmiyorduk. Kar, Bursa'mıza çok güzel yakışıyor. Yeşil Bursa bugün adeta beyaz Bursa oldu" ifadelerini kullandı.



Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Bursa'da kar yağışı aralıklarla hafta ortasına kadar devam edecek.





YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×