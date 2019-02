(Görüntülü) "Yerel yönetimlerde kadınları görmek istiyoruz"

İstanbul Gedik Üniversitesi ve KA.DER işbirliğiyle yerel seçimlerde kadın adaylara yönelik olarak düzenlenen Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi eğitimleri başladı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, kadınları yerel yönetimlerde daha fazla görmek istediklerine vurgu yaparak, "Kadınlara daha fazla önem vermek ve onları yönetim kademelerinde görmek bizim en büyük arzumuzdur" dedi. İstanbul Gedik Üniversitesi ve KA.DER işbirliğiyle yerel seçimlerde kadın adaylara yönelik olarak düzenlenen Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi başladı. Üniversitenin Kartal'daki yerleşkesinde dün başlayan akademinin en önemli amaçları arasında, yerel yönetimlere katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip kadın sayısını arttırmak yer alıyor. Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Kadıköy Şube Başkanı Arzu Nizamoğlu, KA. DER Kadın Meclisleri Yönetiminden Sabiha Çarmıklı, İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Öztekin, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Ardalı Eryol ve çok sayıda katılımcının bulunduğu akademi 23 Şubat tarihine kadar devam edecek. "KADINLARA ÖNCELİK VERMELİYİZ" Akademideki temel amaçlarının kadınlara daha fazla öncelik vererek yerel yönetimin içerisinde yönetici olarak görmek istedikleri olduğunu dile getiren İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, "Artık yerel yönetim mantığı çok değişti. Günümüzün gelişmelerine uygun olarak toplumla iç içe olmayı gerektiren ve toplumun sorunlarına daha yakından dokunabilen bir yapı içerisine dönüştü. Bu kapsamda biz de üniversite olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bunu yaparken de bu birlikteliği sağlayacak olan kadınlarımıza daha fazla önem vermek ve onları yönetim kademelerinde görmek bizim en büyük arzumuzdur" diye konuştu. Üniversite olarak her zaman bu tür etkinliklerde yer almaktan gurur duyduklarını ve desteklerini esirgemeyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Utlu, "Kadınlarımızın toplum içerisindeki yönetim kademelerinde daha içli dışlı olmasını sağlamak istiyoruz. Kendi sınırları içerisinde insanlara farklı bir anlayışla dokunarak toplumda birlikteliği ve ortak paydayı oluşturmaları bizim temel amacımız" dedi. "SİYASETİN OKULU YEREL YÖNETİMDİR" Akademinin ilk dersine katılan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, siyasetin özellikle yereldeki pozisyonunun çok önemli olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Siyaset toplumun her kesiminin içinde olması gereken, ülkenin ve şehrin yönetiminde aktif olarak katkı sağlanması gereken bir alan. Kadınların ve gençlerin siyasette yerinin artırılması konusunda ben de ciddi anlamda destek veriyorum. Siyasetin özellikle yereldeki pozisyonu çok önemli. Hem şehri birlikte kalkındırıyoruz hem de siyasetin okulu yerel yönetimdir. Siyasetin kurallarının, etik değerlerinin, hem en iyi öğrenileceği hem de en iyi uygulanacağı yerler yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler halka en doğrudan temas sağlayan yerlerdir. Mevzuat olarak da her türlü probleme çözüm üretebilen sonuç alınabilen yerlerdir" ifadelerini kullandı. "YERELDE BAŞARI ARTTIKÇA SORUN ÇÖZME KAPASİTESİ ARTACAKTIR" Yerel yönetimdeki başarının artmasının olumlu etkilerini sıralayan Dr. Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Yerelde başarı arttıkça ülkede sorun çözme kapasitemiz, refahı artırma kapasitemiz de huzurumuz da çok daha fazla artacaktır. Siyasetin içinde olan kadınlar oldukça başarılı.Siyaset içine girecek vakti ve ilgisi varsa kadınların çok başarılı olduğunu biliyorum. Belediyecilik tam anlamıyla bir gönül ve insanın ruh dünyasına yönelik yaklaşım işi. Bunu yakalayabilmek açısından kadınlar çok daha avantajlılar. Siyasette işleri çok daha kolay." "KADINLARA EŞİT FIRSAT TANINMIYOR" KA.DER Kadıköy Şube Başkanı Arzu Nizamoğlu, kadınlara siyasette eşit fırsatların tanınmadığına dikkat çekti. Cinsiyet eşitliği istediklerini ve ayrımcılığa karşı olduklarını ifade eden Nizamoğlu, "Her türlü ayrımcılığa karşıyız ancak özellikle yerelde ve siyasette kadınsızlıktan dolayı bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Yerel siyasette daha fazla kadın olursa bunun bize getireceği anne çocuk sağlığından tutun, kadın bakış açısının ve problem çözebilme pratikliğini topluma yansıması olacak. Daha çok yaşlı bakım evlerimiz, kadınının ihtiyaçlarını gideren ve kadını sosyal ve iş hayatına katılmasını sağlayacak imkanlar yaratabileceğiz" dedi. "DAHA ÇOK KADINLA, İYİ BİR TÜRKİYE" Dünya siyasetine bakıldığında gelişmiş ülkelerde daha fazla kadın temsilcinin yer aldığına dikkat çeken Nizamoğlu, "Biz daha çok kadın olursa, daha iyi bir Türkiye olacağına inanıyoruz" dedi. KA.DER olarak daha çok aday olması için eğitim programları düzenlediklerini ve kadınları yüreklendirdiklerini ifade eden Nizamoğlu, "Eğitimlerde yerel yönetim ve siyasette beden dilinden, internet kullanımına kadar eğitimler veriyoruz. Kadınlarla erkekler aynı şartlarda bile olsa kadın tercih edilmiyor.Ataerkil yapının kölesi olmuş durumdayız. Anaerkil yapı da istemiyoruz sadece eşitlik istiyoruz" ifadelerini kullandı. "KADIN, ADINA SAHİP ÇIKMALI VE SAVAŞMALI" KA.DER Kadın Meclisleri Yönetiminden Sabiha Çarmıklı, kadınlar için mücadele verdiklerini ifade etti. Çarmıklı, " Sokakta, kadın meclislerinde, kent konseylerinde mücadeleler veriyoruz. KA.DER olarak da bu tür eğitimlerle kadınların daha çok söz sahibi olabilmesini istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerde ne kadar kadın söz sahibi olursa özgürlüklerini elde edeceklerini umuyoruz. Kadınlarımıza bu konuda şans verilmesini bütün yerel yönetimlerden istiyoruz. Bugün kadının geldiği durum ortada. Türkiye'de kadının adı yok. Kadın, adına sahip çıkmalı ve savaşmalı" dedi.

