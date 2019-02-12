(Görüntülü) Yeraltında işe başlamak için yer üstünde sıraya girdiler

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE- Ayhan ACAR/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 yeraltı üretim işçisi arasında yer almak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde gece sıraya girenlerin oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Başvuruları takip eden Vali Erdoğan Bektaş, "Akşamdan gelen, soğukta bekleyen arkadaşlarımız oldu. Üzüldük. Buna hiç lüzum yoktu. Birçok başvuru noktası oluşturduk. Başvuruların tamamını alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl düzenlediği Zonguldak mitinginde, TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü verdi. İlk 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri; 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almamış ve diğer şartları taşıyan adayların başvurularını 12 Şubat Salı günü saat 00.01'den itibaren Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi ile 'Alo 170'ten almaya başladı. İşe başvurmak isteyenler ise gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın'daki Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İl müdürlüklerindeki yoğunluk, sabah saatlerinde de sürdü. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu'nun internetten, 'Alo 170'ten, ilçe ve belde belediyeleri ile Ticaret Sanayi Odalarından başvuruların alındığını duyurmasına rağmen yeraltı üretim işçisi olmak isteyenler, beklemeyi sürdürdü. VALİ BEKTAŞ, ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da Çalışma ve İş Kurumu'na gelerek, çalışmaları yerinde takip etti. Başvurularda yoğunluk olacağını tahmin ederek, gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Vali Bektaş, "Bütün müracaatlar aynı. Her yerdeki müracaatlar, aynı sisteme kayıt ediliyor. Bugün başvuranla en son başvuran arasında da hiçbir fark yok. Belediye, TSO'larda müracaat noktaları kurduk. Biz bunu başından sonuna kadar olabildiğince objektif, herkesi tatmin edecek nesnellikte takip edeceğiz; gözlemleyeceğiz ve sonuçlandıracağız. Herkesin içi rahat olsun. Akşamdan gelen, soğukta bekleyen arkadaşlarımız oldu. Üzüldük. Buna hiç lüzum yoktu. Burası kalabalık görüldüğünde gidilip, ertesi gün gelinebilir. Burada bir sıkıntımız yok. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Tamamını alacağız. En son gün buradaki kalabalık bitene kadar başvuruları alacağız. Çok şükür iyi gidiyoruz, hayırlı olsun" diye konuştu. SİSTEME 60 BİN GİRİŞ İŞKUR yetkililerinden alınan bilgiye göre, diğer başvuru noktalarıyla birlikte gece alınmaya başlanan başvurular sonucu sisteme saat 10.00 itibarıyla 60 bin giriş oldu. Yetkililer, girişin başvuru anlamına gelmediğini, başvuru sayısının son gün olan 18 Şubat Pazartesi saat 00.00'dan sonra açıklanabileceğini kaydetti. GECEDEN SIRAYA GİRDİLER Başvuru için gece saatlerinde sıraya girdiğini anlatan Muhammet Demir (28), internetten veya farklı yöntemlerle başvuruya güvenmediğini söyledi. Bire bir başvuru yapmak için geldiğini dile getiren Demir, "Şimdi bir yoğunluk var, gidiyor. TTK'dan başka şansımız yok. İnşallah, iyi bir kura çekimi olur" dedi. Ereğli'de de Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sırada bekleyen gençlere çorba dağıttı. BARTIN'DA DA YOĞUNLUK VAR Bartın'a ayrılan 200 kişilik kontenjan için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde gece başlayan yoğunluk, gündüz de devam etti. İş başvurusu yapmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru yapacaklar, gruplar halinde içeri alındı.