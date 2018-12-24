(Görüntülü) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul   M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.   Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik...

(Görüntülü) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul  

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.  

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

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