Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
(Görüntülü) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik...
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul
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