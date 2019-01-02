(Görüntülü) (Yeniden)YEDİKULE'DE BİR BİNA ÇÖKTÜ (ek aktüel görüntü 3)

(Görüntülü) (Yeniden)YEDİKULE'DE BİR BİNA ÇÖKTÜ (ek aktüel görüntü 3)

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